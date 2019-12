Al Mavi di Lacedonia si presenta il terzo disco di Antonio Pignatiello

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti“Se Ci Credi” (Goodfellas/Believe), ild’inediti dell’irpino, saràto venerdì 27 dicembre a. L’appuntamento è alle 17,30 presso l’aula didattica del, il Museo Antropologico Visivo Irpino (Via Tribuni, 61), dove il cantautore racconterà del suo nuovo lavorografico pungolato dalle domande dei giornalisti Michele Fumagallo (Il Manifesto – Alias), Rosaria Carifano (Irpiniapost) e Maria Fioretti (Orticalab). Ci sarà anche occasione per guardare i due fortunati videoclip dei singoli che hanno anticipato l’uscita del, che al momento si attestano sulle 25mila visualizzazioni, e di ascoltare qualche brano in versione unplugged: chitarra, armonica e voce. “Se ci credi” è un concept album e racconta il sogno di una generazione precaria, quella degli anni ’80: ...

