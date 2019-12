Agostinelli | ”Napoli | la più grande delusione del campionato”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019): Napoli, col senno di poi Reina, Albiol e Hamsik forse sarebbero serviti totalmente al gruppo Andrea, allenatore d ex calciatore, ai microfoni di Radio Sportiva, ha fatto una panoramica sul campionato che va a concludere il suo 2019 e sul Napoli. Queste le sue parole: Sulla lotta al titolo ”Inter e Juve lottano per lo Scudetto e la forbice si è ristretta. La Lazio è un terzo incomodo da tenere in considerazione e può essere la sorpresa a patto che continui a guardarsi dietro. L’obiettivo resta la Champions League”.sulla“Il Napoli è stata la piùdel campionato per la rosa a disposizione. Col senno di poi Reina, Albiol e Hamsik forse sarebbero serviti totalmente al gruppo anche se sono arrivati giocatori più forti”. Sulle squadre rivelazioni “Il Cagliari è la più grossa ...

