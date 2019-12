Agente Veretout | «Il Napoli l’avrebbe preso se ci fosse stato Gattuso in panchina»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’di Jordan, Mario Giuffredi, ha parlato a Radio Kiss Kissdel centrocampista della Roma. Le sue parole Mario Giuffredi,tra gli altri di Jordan, ha parlato sulle onde di Radio Kiss Kissdel centrocampista giallorosso e non solo. Le sue parole.– «Quando lo stavo prendendo in procura, andai in Francia per parlare con la famiglia e chiamaiper avere un consiglio e mi disse di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, perè un calciatore importante. Sicuramente se ciin estate, illo avrebbe». DI LORENZO – «Può fare ancora meglio con, può trasmettergli a livello caratteriale quel qualcosa in più per fare il passo di qualità ma come anche a Hysaj e Mario Rui. Io sono convinto chepuò dar loro qualcosa per farli migliorare.va aiutato dalla ...

