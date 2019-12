Affondo dell’Inter per Vidal | ma il Barcellona punta a Lautaro Martinez

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Inter su Arturo: ilnon fa sconti a meno che i nerazzurri non concedano una corsia preferenziale per arrivare a. Calciomercato, l’Inter vuole chiudere per Arturo. Dopo che il Milan ha chiuso per Zlatan Ibrahimovic, i nerazzurri vogliono rispondere con un colpo a centrocampo. Un ritorno di fiamma per Antonio Conte che vuole fortemente il Guerriero. Inter, Arturoresta il primo obiettivo per il centrocampo Marotta è al lavoro ma la sensazione è che per il colpol’Inter debba ancora attendere. Al momento i nerazzurri non hanno ancora trovato l’accordo economico con ilche tergiversa e ha approfittato della situazione per mettere sul piatto i nomi die Sensi. Trattativa in corso tra l’Inter e ilperLa buona notizia è che Arturovuole lasciare il ...

Dalla_SerieA : Affondo del Verona per Dimarco - - Dalla_SerieA : Mundo Deportivo - Vidal vuole l'Inter, dialoghi tra l'agente e il Barça. Sarà ceduto solo a certe cifre -… -