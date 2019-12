Aereo precipitato in Kazakistan | almeno 14 morti

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Undella compagnia Bek Air èpoco dopo essere decollato dal. L’incidente è avvenuto nei pressi di Almaty e a bordo del velivolo viaggiavano circa 100 persone, di cui 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Stando a quanto riferito dai servizi di emergenza, le vittime al momento sarebbero 14 e 17 le persone ferite in maniera non grave. Ci sarebbero dei sopravvissuti e i soccorritori stanno lavorando a lungo per estrarli dalle lamiere.inStando al primo bilancio isarebbero 14. Diciassette persone hanno riportato ferite non gravi e 8 bambini sono stati soccorsi per fratture in diverse parti del corpo. Non ancora diffuso, invece, il dato relativo ai sopravvissuti all’incidente. Stando a quanto riferito dai funzionari dell’aeroporto di Almaty, il velivolo della Bek Air “ha perso altitudine ...

zazoomblog : Kazakistan: aereo con 100 persone a bordo precipitato subito dopo il decollo almeno 14 morti ci sono sopravvissuti… - emazangarini : RT @matteoparlato: La rappresentante delle #Sardine su #Rainews24 ha un aereo precipitato sul comò? - infoitestero : Aereo scomparso e precipitato in Venezuela: 9 morti -