Aereo precipita in Kazakistan | almeno 15 morti e decine di feriti

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Undi linea con 100 passeggeri a bordo èno poco dopo il decollo vicino ad Almaty in. I, secondo le autorità del Paese, sono15. Ci sarebbero sopravvissuti, secondo funzionari dello scalo della principale città kazaka citati dai media internazionali.L’avrebbe perso quota poco dopo il decollo da Almaty e, secondo Kazinform, il velivolo - un Fokker 100 - ha così colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio. I soccorritori, intervenuti immediatamente, stanno cercando di trarre in salvo alcune persone rimaste all’interno dell’. Isonouna sessantina 17 dei quali versano in gravi condizioni. L’era diretto a Nursultan. L’incidente è avvenuto alle 7.22 ora locale.Sospesi i voli della Bek Air. Lo riferisce il sito di notizie Kazinform, che ...

