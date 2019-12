Aereo precipita in decollo e si schianta contro edificio | morti e feriti

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sono almeno 14 le persone morte in un incidenteche in Kazakistan ha visto coinvolto un velivolo della compagnia locale Bek Air con a bordo 95 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. L’avrebbe perso quota poco dopo ilda Almaty e, secondo Kazinform, il velivolo – un Fokker 100 – ha così colpito una barriera per poirsiun. I soccorritori, intervenuti immediatamente, stanno cercando di trarre in salvo alcune persone rimaste all’interno dell’. Isono almeno una trentina, 17 dei quali versano in gravi condizioni. L’era diretto a Nursultan. L’incidente è avvenuto alle 7.22 ora locale.Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha annunciato la creazione di una “commissione governativa” per fare luce sulle cause ...

Corriere : Kazakistan, precipita aereo con 100 persone a bordo: nove le vittime - SkyTG24 : Kazakistan, aereo con 100 passeggeri precipita dopo decollo: vittime - Corriere : Kazakistan, precipita aereo con 100 persone a bordo: nove le vittime -