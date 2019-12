Adriana Volpe bollente in bikini | lato B di marmo incanta i fan FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Si ritorna a casa…e tra poco nella Casa del GF Vip”: questa la frase con cuisaluta i fan sul suo profilo ufficiale. Manca ormai pochissimo al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, eè senz’altro uno dei nomi più attesi di questa nuova edizione. 46 anni e non sentirli davvero, nel caso della bellissima conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Solare, genuina e splendente come sempre,ha deciso trascorrere gli ultimi giorni prima dell’imminente esperienza al GF Vip nei magici scenari di Sharm el-Sheikh. E il panorama non è certo l’unico scenario mozzafiato dellache ha condiviso con i suoi fan: la conduttrice sfoggia unsuccinto e sensualissimo che evidenzia tutta la sua bellezza. Un semplice due pezzi nero, sul corpo tonico e sexy didiventa subito un valore aggiunto. Il tasso ...

