Addio al cane Leya | Mourinho racconta durante l’intervista racconta cos’è successo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Josèha mostrato un lato di sé che pochi conoscevano: quello tenero. The “Special One” hatoun’intervista di aver passato un brutto Natale perché il suo amato, uno Yorkshire Terrier, si è spento. Mentre parlava, Josèaveva le lacrime agli occhi e la voce gli tremava per la commozione. Josèè conosciuto per il suo carattere decisamente duro e spigoloso. Nessuno poteva immaginare che sotto la corazza da duro l’allenatore del Totthenam nascondeva un cuore tenero.una recente intervista gli era stato chiesto come aveva passato il Natale. Josèha risposto con la voce tremante e cercando di trattenere le lacrime: “A dire il vero, è stato un Natale molto triste perché il mioè morto. Il mioè la mia ...

