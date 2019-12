Abruzzo | mamma orsa investita Il suo cucciolo la cerca disperatamente

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lo spiacevole episodio è accaduto in, precisamente vicino al Parco Nazionale, dove un’è statada una vettura ed ha perso la vita. Si trovava con il suo, che adesso lain modo disperato. La vicenda si è presto diffusa, poiché è stato lanciato un appello dagli operatori del parco, che hanno scritto: “Chiediamo a tutti di fare molta attenzione in questi giorni di festa e di traffico, perché ilcontinuerà are la sua. Gli operatori del Parco Nazionale d’, Lazio e Molise stanno operando con turni notturni e diurni, per occuparsi dele delle persone”.è statasulla statale 17 e purtroppo ha perso la vita sul colpo. Il suoadesso lae non si rassegna. Sta rischiando di essere ...

