Abel il figlio del vento | trama | cast e curiosità del film con Jean Reno e Tobias Moretti

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Venerdì 27 dicembre, dalle 21.25 in poi su Rai1, va in onda– Ildeldi produzione austriaca del 2015 con l’ex protagonista de Il commissario Rexe l’attore francese. Per la regia di Gerardo Olivares e Otmar Penker.ildel: trailerildelTra le alte vette, due aquilotti appena nati lottano nel nido: il primogenito fa precipitare il secondo. A salvare l’aquilotto caduto è un ragazzo, Lukas, che ha un difficile rapporto con il padre cacciatore. Proprio per questo Lukas tiene nascosta la presenza del rapace mentre lo nutre e cerca di prepararlo alla dura battaglia della vita con l’aiuto di Danzer, un saggio guardaboschi…ildelIlvede uninternazionale, europeo e decisamente di spessore in cui spiccano ovviamente:...

zazoomblog : Programmi tv di stasera 27 dicembre: Abel – il figlio del vento su Rai Uno La vita è bella su Canale 5 - #Programmi… - SpettacolandoTv : Abel, il figlio del vento | questa sera in prima tv su #Rai1 - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 27 dicembre alle 21.25 su Rai1 va in onda in prima Tv il film “Abel-Il figlio del vento” di Gerardo Olivare… -