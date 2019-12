A Storie Italiane il racconto di Sandro Giacobbe | il tumore di suo figlio quando aveva

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nella puntata didel 27 dicembre 2019,ha fatto emozionare e divertire il pubblico in studio e a casa con le sue canzoni ma anche con undella sua vita privata. In particolare, parlando della storia di suo, ha davvero commosso tutti. Una storia a lieto fine di cui oggi parla con il sorriso, conoscendo il finale, mai fatti accaddero, le emozioni furono ben diverse. Nel salotto di Rai 1, il cantante parla della malattia di suosolo 13 annigli venne diagnosticato unPARLA DELLA MALATTIA DI SUO“E’ stato un periodo molto delicato e particolare, vissuto da un padre che non avrebbe mai voluto vivere, perchè per ogni genitore la cosa che più sta a cuore è la salute dei propri figli – spiega– un giorno d’estate portammo Andrea a fare un controllo ...

GiampaoloF : @salvarino1 @storie_italiane @eleonoradaniele @MLicordari D'accordo, ma molti controlli poi scatenano la rabbia dei… - storie_italiane : A #storieitaliane la magia di #notredamedeparis @elhaidadani93 @GiDiTonno1 @eleonoradaniele -