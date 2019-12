A Padula il Ministro Costa per presentare le Zea | polemica tra i sindaci | “Passerella

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Visita aquesta mattina deldell’Ambiente Sergio, che ha partecipato ad un incontro perle Zone Economiche Ambientali. Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano sarà, infatti, a breve riconosciuto come Zea con una serie di vantaggi per chi, sia nel pubblico che nel privato, vorrà investire in efficientamento energetico e politiche di sviluppo sostenibili. Tutte le opportunità sono state presentate proprio nel corso dell’incontro tra l’ esponente del governo e moltidel territorio. Presente anche il presidente del Parco Tommaso Pellegrino. “Siamo la prima nazione in Europa a lanciarci sullo sviluppo green – ha sostenuto il– abbiamo fatto la legge e stanziato le risorse, ora tocca aie ai presidenti dei parchi di seguirci e utilizzare queste ...

