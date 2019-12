A 21 anni Giulia dona il midollo per salvare il papà | “Gli ridò la vita”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Muttoni ha 21, studia scienze infermieristiche a Milano Bicocca e fa la volontaria per la Croce Rossa. Fra il 30 e il 31 ottobre ha fatto qualcosa di ancora più grande. Hato ilosseo a suo padre. È lei stessa a raccontarlo in un lungo post su Facebook accanto alla sua foto in ospedale. ”Ventunofa miomi ha dato la vita. Io, ora, laa lui. E, fidatevi, non esiste soddisfazione più grande”. Appena saputo della malattia delha fatto gli esami di verifica della compatibilità e, visti i risultati positivi, si è sottoposta alla operazione. ”Non si può descrivere”, continua nel post, ”quanto io abbia provato nel vedere la sacca che si riempiva di tante celluline, pronte ad entrare nel corpo di mio, armate come soldatini per andare a combattere contro la sua malattia. Una poltiglia rossastra, composta da 560 ...

ninaskit : Oggi Giulia per la prima volta ha ascoltato le avventure assurde di mio zio negli anni 70 Cose da tramandare ai po… - tenshivjimin : Don't lie !!! • - un anno fa • - 4 anni fa. • - fortunatamente no • - lo scorso capodanno • - 5 • - nessuno • - P… - marylonO : A 21 anni Giulia dona il midollo per salvare il padre: 'Mi ha dato la vita, la ridò a lui' -