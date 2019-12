2020 | Messi lancia la sfida a Pelè – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lionelè pronto are laalla leggenda brasiliananel: l’argentino potrebbe superarlo nei gol segnati Lionelè pronto are laalla leggenda brasiliananel. O Rey, infatti, ha segnato 643 gol con il Santos tra il 1956 e il 1974 e conserva attualmente il record di gol segnati per lo stesso club. Il sei volte pallone d’oro potrebbe superarlo.infatti è a soli 25 gol di distanza per superare il record del brasiliano. Lata. Leggi su Calcionews24.com

- GazzettaDelSud : 2020, l'anno della sfida di Messi a Pelé -