18App e la lettura dei quotidiani online: la cultura riparta dall’informazione (Di venerdì 27 dicembre 2019) Il Bonus cultura è stato confermato anche quest’anno dalla manovra, ma è stato tagliato. Ora infatti i neo 18enni non avranno più 500 euro da spendere in cultura, bensì 300; questo perché i fondi stanziati per la legge di bilancio 2020 sono 80 milioni in meno rispetto a quella del 2019 (160 milioni in tutto). Il fatto che comunque il Bonus sia stato confermato è una bella notizia che ci deve rendere felici in quanto il messaggio che si cela dietro questo gesto è la volontà da parte di tutto il governo di promuovere lo sviluppo culturale e la conoscenza del nostro patrimonio soprattutto per i ragazzi più giovani.Siamo però stanchi di dover lottare ogni anno per riconfermare questo provvedimento, è arrivato il momento di renderlo stabile. In questo modo sarebbe più semplice sperimentare, capire ... Leggi la notizia su huffingtonpost

