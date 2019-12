Zlatan Ibrahimovic vicinissimo al Milan! Lo svedese pronto al ritorno in Serie A

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019)avrebbe accettato l’offerta del Milan e sarebbea unin rossonero. Lo svedere giocherebbe con il club meneghino per sei mesi, cioè fino al termine del campionato diA attualmente in corso. Le due parti, come riporta la Gazzetta dello Sport, starebbero lavorando sugli ultimi dettagli: ormai si attende soltanto l’ufficializzazione di un’operazione importante che riporterebbe il 38enne a Milano dopo la sua esperienza dal 2010 al 2012 in cui vinse uno scudetto (l’ultimo della storia del Milan). Sky ha rivelato che l’attaccante, reduce da un’avventura negli USA con la casacca dei Los Angeles Galaxy, potrebbe arrivare nel capoluogo lombardo dopo l’annuncio ufficiale previsto entro venerdì 27 dicembre e potrebbe già essere in campo il 6 gennaio contro la Sampdoria a San Siro. Clicca qui per ...

