Zlatan Ibrahimovic torna al Milan Lo svedese ha detto sì | “Firmerà un contratto di 6

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Di nuovo in rossonero, 7 anni dopo l’ultima volta.ha ceduto alla corte dele tutto è pronto per il grande ritorno: il 38enneha comunicato al club di aver accettato la proposta. Secondo quanto riportano Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, firmerà undi 6 mesi con opzione di rinnovo legata al verificarsi di determinate condizioni che potranno facilmente allungare la sua permanenza ao per tutta la prossima stagione. Le parti sono ora al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli. Poi ci sarà l’ufficializzazione. Ibra è pronto a riabbracciare il club nel quale ha già giocato per due anni, dal 2010 al 2012, vincendo uno scue una Supercoppa italiana. Trova però unmolto diverso da quello che aveva lasciato: undicesimo in classifica con appena 21 punti raccolti in 17 giornate. Il tecnico Stefano Pioli è alla disperata ...

Sport_Mediaset : #Ibrahimovic torna al #Milan! ???? Il giocatore ha detto 'SI' ?? - MarioGiunta : • Milan, Zlatan Ibrahimovic ha detto si! Pronto contratto di 6 mesi con opzione per il rinnovo! Tra stasera e doman… - tvdellosport : ?? È FATTA Zlatan #Ibrahimovic è pronto a vestire nuovamente la maglia del @acmilan. Per lo svedese, atteso a Mila… -