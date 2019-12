«You» | tutto sulla seconda stagione della serie tv da stalker

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Insomma, a Natale ci vuole un tocco di oscurità per bilanciare gli equilibri. Sopratse si tratta di show televisivi, come You: a distanza di un anno esatto dalla prima, arriva su Netflix laincentrata alle «avventure» (chiamiamole così) di Joe, il romantico libraio che nasconde l'anima di un pericoloso, interpretato da Penn Badgley. Ispirato al romanzo omonimo di Caroline Kepnes, You ha suscitato un certo clamore poco dopo l'uscitaprima, poiché su Twitter il personaggio di Joe, apparentemente così sensibile e innocuo, sembrava poter fare strage di cuori, tanto che è stato lo stesso attore a «dover» ricordare alle fan che si trattava comunque di un maniaco omicida. A caratterizzare latv, in effetti, è proprio il fatto che l'intera storia viene narrata dal punto di vista ...

Leggi la notizia su gqitalia

c4ndym4n13 : RT @gumas75: Buon Natale anche a te. Nonostante tutto. I can't stop loving you... - elisaasile6 : RT @KISSYKMM: comunque le tomlinson si stavano ascoltando tutto l’album perché all’inizio della live si sente la fine di adore you https://… - artemis1800 : RT @iwillseeharry: Larry content Christmas 2019 edition: -Gemma unfollowa Eleanor -Voce di H nelle ig e nella live di Lottie -Riflesso di… -