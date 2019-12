You 2 regalo di Natale di Netflix per i fans della serie | la trama dei 10 nuovi episodi

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Perfa un graditoa tutti idi You. Arriva infatti il 26 dicembre 2019 la seconda stagioneamatissimastreaming YOU. Avevamo lasciato Joe ( Penn Badgley ) alle prese con un nuovo omicidio, quello di Beck, la sua ex fidanzata. Ha scritto il libro che lei aveva pensato, lo ha pubblicato e poi ha lasciato tutto, per cercare altrove di ricominciare una nuova vita. Ha scelto anche una nuova città: si riparte da Los Angeles. In questa seconda stagione ci chiederemo anche un’altra cosa: Candice è ancora viva? Sta davvero cercando Joe per fargli confessare tutto quello che è successo in passato con Beck? Una cosa è certa: Joe è ossessionato da Candice… YOU 2 DAL 26 DICEMBRE 2019 SU: LA SECONDA STAGIONE CON JOE PROTAGONISTA Ecco Will Bettelheim. Non è più il solito Joe. Appena arrivato a Los Angeles ha deciso di chiudere ...

