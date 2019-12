«You 2» | il ritorno di Joe Goldberg | che convince più della prima stagione

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 26 dicembre 2019) You 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixYou 2: la serie NetflixPerdersi tra la folla, fermarsi, puntare gli occhi su una ragazza e proiettare su di lei tutte le attenzioni che pensa di meritare, anche a costo di fare del male o addirittura uccidere. I primi minutisecondadi You, che prosegue esclusivamente su Netflix dopo il forfait di Lifetime, sembrano ripercorrere l’incipit, con Joeche si fissa su un nuovo obiettivo scavando nel suo passato, tracciando in maniera precisa un profilo psicologico dotato di paratie stagne, perfetto per non sfuggire al suo controllo. Quello che pareva uno schema ormai collaudato si trasforma, però, in una ricerca che ci conduce per mano nel mondo di Joe, giustificando, ...

nastjmontenegro : RT @rvthpetrov: Siamo stati sulla luna a mezzogiorno Andata solo andata senza mai un ritorno E abbiamo fatto piani per un nuovo mondo Ci si… - rvthpetrov : Siamo stati sulla luna a mezzogiorno Andata solo andata senza mai un ritorno E abbiamo fatto piani per un nuovo mon… - _Next_to_you_ : RT @obvsessedems: In una recente intervista Niall ha dichiarato che anche se si ritrovasse a fare sold out ovunque e a vincere grammys rinu… -