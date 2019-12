Wonder Woman 1984 è il film più atteso del 2020 per Atom Tickets

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019)è ilpiùdelper, sito americano adibito alla vendita dei biglietti del cinema.è ilpiùdel, secondo il sito, uno dei siti americani addetti alla vendita di biglietti dei cinema, seguito a ruota da Black Widow. Diana Prince (Gal Gadot) tornerà il prossimo giugno in tutto il suo splendore, tra l'entusiasmo di tutti gli spettatori che hanno votato per lei nel sondaggio di, il rivenditore americano di biglietti online, eleggendocomepiùdell'anno, come segnala anche Comicbook. A seguire l'eroina DC c'è una sua collega, seppur della "compagnia rivale": Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sarà protagonista dello lo ...

