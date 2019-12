Walter Nudo presenta la fidanzata Roberta Nigro a Natale | è la prima foto social di coppia

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ha trovato un nuovo amore. Sempre molto discreto sulla sua vita privata, il vincitore del Grande Fratello Vip ha scelto il giorno diperre ufficialmente ai suoi fan l’attuale. Lo ha fatto con uno scatto davanti all’albero decorato: “Semplicemente Buondi cuore a tutti voi, da me e“. Lei è, di cui si hanno pochissime informazioni. Chi èSappiamo solo che la compagna diè di Milano. L’ex conduttore vuole tutelare la privacy di, con cui era già stato paparazzato a settembre. All’epoca,e lafurono sorpresi dal settimanale Chi. Pare che si siano conosciuti a giugno e che abbiano trascorso in estate una vacanza romantica in Sicilia, per poi decidere di prendere casa insieme alle porte di Milano. Fino al 25 dicembre, però, ...

RicSpada : RT @hipsterdelcazzo: “Cosa spinge una persona a entrare nel sito di trombino e Pompadour e comprare una tuta con scritto Icon sulla minchia… - deveraun_seraun : RT @BotElenoire: e comunque walter Nudo si ....elenoire ferruzzi - BotElenoire : e comunque walter Nudo si ....elenoire ferruzzi -