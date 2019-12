Volley, Preolimpico europeo 2020: programma, orari e tv. Il calendario e le partecipanti (Di giovedì 26 dicembre 2019) Sette squadre si sono già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile, l’Italia ha già staccato il biglietto imponendosi nel torneo Preolimpico internazionale andato in scena ad agosto al PalaFlorio di Bari. Gli azzurri hanno travolto la Serbia dopo aver liquidato anche Camerun e Australia, Ivan Zaytsev e compagni si sono così garantiti un posto sull’aereo per il Giappone e non dovranno passare dal durissimo torneo europeo di qualificazione che andrà in scena a Berlino (Germania) dal 5 al 10 gennaio 2020. Nella capitale tedesca verrà messo in palio l’ultimo pass per una Nazione del Vecchio Continente, se lo contenderanno otto squadre che sono state suddivise in due gironi: le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semifinali incrociate, poi spazio al decisivo atto conclusivo. Francia e Serbia sono state inserite nello ... Leggi la notizia su oasport

