Volley in tv oggi | Calendario Superlega 26 dicembre | orari partite | tv | streaming e

(Di giovedì 26 dicembre 2019)giovedì 26si giocano cinquevalide per la 14^ giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Come da ormai consolidata tradizione si scende in campo a Santo Stefano ma questa volta il turno si è aperto a Natale, per la prima volta nella storia si è giocato il 25con l’anticipo tra Trento e Ravenna. Questo pomeriggio toccherà a tutte le altre big alle ore 18.00: la capolista Civitanova vuole tre punti facili sul campo di Civitanova, Perugia si vuole sbarazzare di Cisterna davanti al proprio pubblico, Modena dovrà stare attenta alla trasferta di Padova. Alle ore 19.00 il derby tra Milano e Monza in diretta tv su RaiSport. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e l’o d’inizio di tutte ledella 14^ giornata dia Santo Stefano. DIRETTA LIVE scritta generale su OA ...

Leggi la notizia su oasport

PattyBel86 : @AndySportWomen @laura_lavespa @IGOR_Volley @RaiSport Oggi c'è Trento vs Ravenna - RaiSport : Non si ferma la SuperLega di pallavolo maschile?? Oggi si scende in campo per il match natalizio tra Trento e Ravenn… - Alycienta_44 : Oggi alle 18 spritz di natale a base di camomilla (o sarebbe meglio alcool?!) e panettone davanti alla tv perché gi… -