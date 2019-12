Volley femminile | Serie A1 2020 | Conegliano travolge Busto Arsizio | le Pantere volano a

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Santo Stefano in campo per laA1 di, il massimo campionato italiano ha disputato la 13^ giornata, l’ultima del girone d’andata la cui classifica ha anche delineato il tabellone della Coppa Italia. Il turno post-natalizio è stato anche l’ultimo prima di una lunga pausa, si tornerà infatti a giocare soltanto a metà gennaio in modo da lasciare spazio ai tornei preolimpici che andranno in scena dal 7 al 12 gennaio (in palio gli ultimi cinque pass per i Giochi, l’Italia è già qualificata).è sempre più padrona del torneo e ha demolitonello scontro diretto tra le prime due della classe: le Campionesse del Mondo si sono imposte con un roboante 3-0, un successo netto e schiacciante con parziali imbarazzanti (le Farfalle non sono mai andate oltre i 15 punti) che certifica lo strapotere della corazzata veneta. Le Campionesse ...

