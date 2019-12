Vince la lotteria e si licenzia | poi l’amara sorpresa

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una giornalistaallae tutta raggiante annuncia in diretta televisiva che si. Ma poco dopo arriva una beffa atroce. Lei si chiama Natalia Escudero e ha fatto parlare di se in Spagna per un episodio singolare e bizzarro. La donnaallae viene a saperlo in diretta, proprio mentre era … L'articololae sipoi l’amaraè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

dotbenito : @Libero_official Ma questo governo per scegliere i ministri come fa? credo indica una lotteria vince chi è più deme… - zazoomnews : Giornalista vince la Lotteria e dice ai colleghi che si licenzia ma aveva vinto 5 mila euro - #Giornalista #vince… - Globe1078 : Giornalista vince la lotteria, lo scopre in diretta e lascia il lavoro: ma non sapeva di aver vinto solo 5mila euro… -