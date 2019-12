Video Lakers Clippers | 106-111 | | highlights | Leonard decisivo nel derby di LA | NBA

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 26 dicembre 2019), 106-111,:neldi Los Angeles che ha caratterizzato il Natale della NBA, sconfitto LeBron James.

DBDeiman : RT @dchinellato: I Clippers vincono il #Natale #NBA. Per il 111-106 sui Lakers e per aver dimostrato quanto possono salire di livello quand… - MAMACIlTA : the weeknd era a vedere i lakers ieri e ha fatto un video a lebron ?????? - dchinellato : Lakers alla 4ª sconfitta di fila dopo il k.o. di #Natale coi Clippers. Come dice LeBron però stanno facendo una mar… -