Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 20 | 30

(Di giovedì 26 dicembre 2019)26 DICEMBREORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAAPRIAMO CON LA A1 DIRAMAZIONESUD DOVE SONO PRESENTI CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONESITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONESULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SUTRI A CAPRANICA IN DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU VIA APPIA CODE DA ALBANO LAZIALE AD ARICCIA NEI DUE SENSI ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO DI LERNIA PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO ...

