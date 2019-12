Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 18 | 15

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)26 DICEMBREORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAAPRIAMO CON LA A1 DIRAMAZIONESUD DOVE SONO PRESENTI CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONESITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU AVANTI SEMPRE SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SUTRI A CAPRANICA IN DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTELNO A SPINACETO IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE SU VIA OSTIENSE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO RESTANO NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RIMANGONO CHIUSE IN ALCUNI TRATTI A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO I GIORNI SCORSI. LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL ...

