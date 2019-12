Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 15 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)26 DICEMBREORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO AL MOMENTO RISULTA SCOREVOLE SU GRAN PARTE DELLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLARESTANO NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RIMANGONO CHIUSE IN ALCUNI TRATTI A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO I GIORNI SCORSI. LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 16 AL 22 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21 SONO CHIUSE PER FRANA È INVECE LA CADUTA DI NUMEROSE PIANTE LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA VIA APPIA DAL KM 73 AL 87+800, IN QUESTO CASO SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE DA OGGI È ATTIVO IL BUS NAVETTA MA10 TERMINI – CHIGI – BARBERINI PER FAR FRONTE AI I DISAGI DOVUTI ALLA CHIUSURA DELLA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A. PER IL ...

