Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 12:30 (Di giovedì 26 dicembre 2019) Viabilità 26 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA STRADA STATALE 1 AURELIA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA SULLA CASILINA QUALCHE DISAGIO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA SI PROCEDE LENTAMENTE NEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ALBANO LAZIALE E FRASCATI CODE ANCHE SULLA VIA NEPESINA DALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA STRADA PROVINCIALE 1 CIMINA IN DIREZIONE MONTEROSI NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RESTANO CHIUSE A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO L’INIZIO DELLA SETTIMANA. LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21 È INVECE CHIUSA LA VIA APPIA NEL TRATTO CHE VAL ... Leggi la notizia su romadailynews

