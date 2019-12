Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 11 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)26 DICEMBREORE 11.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINIZIAMO DALLA VIA CASSIA DOVE SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO ALL’ALTEZZA DELL’OGLIATA NELLE DUE DIREZIONI SI PROCEDE LENTAMENTE ANCHE SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E TIVOLI TERME NUOVAMENTE IN ENTRAMBI I SENSI NUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RESTANO CHIUSE A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO L’INIZIO DELLA SETTIMANA. LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21 È INVECE CHIUSA LA VIA APPIA NEL TRATTO CHE VAL DAL KM 73 E L’87 E 800 NEL COMUNE DI GALLICANO NELCOMINCIANO OGGI LE INIZIATIVE LEGATE ALLE FESTIVITÀ. FINO ALLE 19:00 NUMEROSE STRADE COMUNALI SUBISCONO MODIFCHE ALLA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTIAMO CHE DA ...

