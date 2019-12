Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2019 ore 10 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)26 DICEMBREORE 10.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLANUMEROSE LE STRADE CHE AL MOMENTO RESTANO CHIUSE A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CONTRADDISTINTO L’INIZIO DELLA SETTIMANA. LA SP54 MAGLIANO SABINA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 1 AL KM 4, LA SP76 DEI SANTI DAL KM 22 E 16 E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 AL 21 È INVECE AL CADUTA DI NUMEROSE PIANTE LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA VIA APPIA DAL KM 63 AL 95, IN QUESTO CASO SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA NEL COMUNE DI GALLICANO NELCOMINCIANO OGGI LE INIZIATIVE LEGATE ALLE FESTIVITÀ. DALLE 09:30 DEL MATTINO E FINO ALLE 19:00 NUMEROSE STRADE COMUNALI SUBISCONO MODIFCHE ALLA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RAMMENTIAMO CHE DA OGGI È ATTIVO IL BUS NAVETTA ...

