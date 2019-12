Verso Euro 2020 | Luis Enrique | «Spagna favorita insieme ad altre 4-5»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il ct della, ha parlato in vista deglipeidove le Furie Rosse vorranno essere protagoniste Il ct della, è intervenuto ai canali ufficiali della Roja per parlare dei prossimipei.– «Desideravo questo ritorno anche se si dice sempre che le seconde avventure non sono mai positive. Io però spero che vada bene e che si possa gioire per i successi, sono tornato per questo». 2019 – «Il 2019 è stato un anno bruttissimo per me e la mia famiglia e spero che ilsia decisamente migliore». VITTORIAPEI – «In molti ci danno tutti per favoriti nonostante negli ultimi due grandi tornei non abbiamo fatto nulla, ma va bene così e accettiamo il ruolo, sarà complicato, non c’è dubbio, ma speriamo di confermarlo con i risultati. Favorite? La Francia per il suo status di campione del mondo è nel novero delle ...

