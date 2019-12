Va a controllare il tetto ma scivola nel vuoto | uomo salvato

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Stava per cadere daldopo essereto, ma un 83enne è statodal comandante della stazione dei carabinieri di Lucignano (Arezzo). Così un episodio accaduto l’antivigilia di Natale. L’anziano era salito sulper verificarne le condizioni: temeva infiltrazioni di acqua dopo le forti piogge degli ultimi giorni. Ma ha perduto l’equilibrio ed èto, rimanendo sospeso nele rischiando di cadere da una decina di metri di altezza. Colto dal panico, l’anziano non si è rialzato ed ha iniziato a gridare. I vicini di casa, allarmati dal trambusto, hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri tra cui il comandante della stazione luogotenente Roberto Squarzolo che, attraverso il lucernario di un’abitazione vicina, e’ riuscito a sporgersi raggiungendo e afferrando per la cintura dei pantaloni l’anziano ...

