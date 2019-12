Una penta-cam per il Huawei P40 Pro | la foto non lascia dubbi

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si è tanto parlato della batteria al grafene perP40 Pro, che potrebbe anche non essere confermata: una caratteristica che, però, dovrebbe fare capolino sul dispositivo è il compartografico-cam, ovvero composto da ben cinque sensorigrafici. Come riportato da 'gizmochina.com', è trapelata un'immagine (quella che fa da anteprima all'articolo che state leggendo) che non lascerebbe spazio ad alcuno, con quattro sensori collocati lungo la colonna di sinistra ed un quinto disposto sopra il marchio Leica. Non mancherà il flash LED. Uno di questi sensori dovrebbe corrispondere al tiratore principale Sony IMX686 da 64MP, oltre ad essere inclusi un grandangolo da 20MP ed un telescopio periscopico da 12MP. Per il momento le indicazioni si fermano a quanto vi abbiamo sopra detto, con la conferma del resto delle specifiche tecniche dapprima trapelate. IlP40 ...

