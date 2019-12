Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dailynews radiogiornale puntamento con l’informazione del buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giugliano Ferrigno da parte del governo ci sarebbe voluto più coraggio ma pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca così Lorenzo fioramonti lascia il suo incarico di ministro dell’istruzione con una lettera al premier Giuseppe Conte lamentando la mancanza di Fondi manovra per garantire quella che chiama linea di galleggiamento finanziaria e poi essere esponente 5 stelle si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità Quando c’è la volontà politica quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza Piera Monti potrebbe lasciare il MoVimento 5 Stelle per parlare un gruppo parlamentare autonomo ma filogovernativo come embrione di un nuovo soggetto politico pizzeria gennaio il Parlamento ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 17:10: romadailynews radiogiornale puntamento con l… -