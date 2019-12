Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione giorno della redazione Gabriella Luigi in studio le dimissioni del ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti sono nelle mani del presidente del consiglio Giuseppe Conte come confermano fonti di Palazzo Chigi il ministro nellesettimane aveva più volte lamentato la mancanza in manovra di fondi per la scuola e per l’università secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza fioramonti potrebbe lasciare anche il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonoma filogovernativo come embrione di un nuovo soggetto politico gli sbarchi di migranti in Italia si sono più Che dimezzati nelcon l’arrivo di 11 mila migranti rispetto ai 23 mila del 2018 lo spiega il Viminale è in confronto al 2017 sono stati in 90 e 38% in meno nel messaggio Urbiil papà ieri ha invocato di ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 14:10: romadailynews radiogiornale l’appuntamento… -