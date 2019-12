Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 13 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon anno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno della messa della notte di Natale in una basilica di San Pietro gremita di fedeli Papa Francesco ieri ha interpretato il mistero della Natività con le parole dell’apostolo Paolo tutto per rispondere alla logica del Dare per avere il dio arriva gratis ea parte la grazia di Dio così chiamata ha spiegato il pontefice perché è completamente gratuita e l’amore divino amore che trasforma una vita libera dal male infonde pace Gioia l’amore di Dio non è negoziabile non abbiamo fatto nulla per meritare non potremo mai ricompensarlo le parole di Francesco ex Ilva Taranto lo stato non ci metterà la faccia così il premier Giuseppe Conte ha scelto di trascorrere la vigilia di Natale nella città che vive un momento delicato Veramente lo stabilimento arcelormittal ...

