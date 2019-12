Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 11 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti a quanto confermano fonti di Palazzo Chigi ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte il ministro nellesettimane ha più volte lamentato la mancanza in manovra di fondi per la scuola e l’università secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza fioramonti potrebbe lasciare anche il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo ma filogovernativo come embrione di un nuovo soggetto politico la legge di bilancio delude il mondo della scuola Uno su tutti il sindacato per sottolineare la mancanza di investimenti in risorse umane finanziarie per risolvere i problemi del settore dal precariato agli adeguamenti stipendiali ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico ...

