Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 09 | 10

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio ieri il messaggio del pontefice Papa Francesco nel giorno di Natale in difesa in sostegno e migranti vittime di ingiustizie nel messaggio Urbi et Orbi Il papà ha ricordato che tutti siamo chiamati a dare Speranza nel mondo Ricordando chi deve attraversare deserti e mari trasformati in cimiteri nelle parole del pontefice ferita i bimbi abusati i poveri malati di emarginati ha invocato soluzione di pace nelle zone di crisi del mondo e ai leader del sud Sudan con il primate anglicano e leader della chiesa disco c’è scritto che è vicino a chi si adopera per attuare gli accordi di pace quest’oggi atteso l’Angelus del pontefice in piazza San Pietro intanto secondo gli ultimi dati diffusiViminale nelgli sbarchi sono dimezzati rispetto all’anno prima ...

