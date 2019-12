(Di giovedì 26 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’istruzione fioramonti ha consegnato nelle mani del premier Giuseppe Conte le dimissioni il tipo del Ministero dell’Istruzione università e ricerca nellesettimane aveva più volte lamentato la mancanza di Fondi manovra per la scuola è l’università fioramonti potrebbe adesso lasciarlo il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini Invece ieri ha salutato i militari italiani impegnati in Iraq nella sua visita era la vigilia di Natale per portare ai soldati il saluto delle istituzioni e di tutti gli italiani nella difesa è una parte importante della sovranità Nazionale ogni contingenteprezzo dell’Italia ha detto Lorenzo Guerini Voi sapete cos’è la vera solidarietà e ...

Leggi la notizia su romadailynews

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 08:10: romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla… -