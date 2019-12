Ultime Notizie Roma del 26-12-2019 ore 07 | 10

(Di giovedì 26 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’istruzione fioramonti ha consegnato le dimissioni al premier Giuseppe Conte il Ministro dellesettimane aveva più volte lamentato la mancanza di fondi per la scuola e l’università in manovra che non ti potrebbero adesso lasciare il MoVimento 5 Stelle per fondare un gruppo parlamentare autonomo messaggio Urbi et Orbi del papà difendere e sostenere I migranti vittime di ingiustizia il papà ricorda chi deve attraversare deserti e mari trasformati in cimiteri sottolineando che tutti siamo chiamati a dare speranza al mondo il pontefice ha speso parole per l’umanità ferite bimbi abusati poveri malati gli emarginati ha invocatodi pace nelle zone di crisi del mondo e ai leader del sud Sudan con il primate anglicano è leader della chiesa di ...

Leggi la notizia su romadailynews

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - RaiPlay : ? BREAKING NEWS ? Le ultime notizie del @Tg1Raiofficial però hanno qualcosa di familiare ?? #VivaRaiPlay #Fiorello… - infoitinterno : Scuola, Fioramonti ha dato le dimissioni: avrebbe consegnato una lettera al premier Conte, ultime notizie -