Ufo o Babbo Natale? Le strane luci apparse nel cielo del Nord Italia in questi giorni

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) In molti indihanno avvistato, sopratutto nel, una scia diperfettamente allineate nelbuio. Una visione suggestiva e anche misteriosa, che ha suscitato grande curiosità sui social dove in molti si sono interrogati sulla loro natura, rilanciando le ipotesi più fantasiose, dagli aerei militari agli ufo, fino alla slitta con le renne di. “Qui aovest una processione dinelche era molto interessante e inquietante… chi l’ha organizzata o che succede?”, ha scritto un utente. E ancora: “Appena visto sopra ai cieli della Liguria (18:35). Una fila dinel, in lento movimento, apparentemente equispaziate, luminosità simile ad una stella (a occhio nudo). Cosa potrebbero essere? Flightradar24 non segnala nulla. Idee? A chi potrei chiedere?”; “sopra ildi ...

RDUGHET : Ufo, Babbo Natale? Le misteriose luci nel cielo sono i satelliti di Elon Musk - Gazzetta di Parma - infoiteconomia : Ufo, Babbo Natale? Le misteriose luci nel cielo sono i satelliti di Elon Musk - AndreaGnarluz : RT @magicaGrmente22: Ufo, Babbo Natale? Le misteriose luci nel cielo sono i satelliti di Elon Musk -