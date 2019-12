TelevideoRai101 : Turchia, affonda barca migranti:7 morti - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Turchia, barca di migranti affonda nel lago Van: almeno 7 morti #migranti - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Turchia, barca di migranti affonda nel lago Van: almeno 7 morti #migranti -

Una nave che trasportavata nel lago di Van, in, e almeno 7 persone hanno perso la vita. Altri 64sono stati tratti in salvo. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Anadolu. L'imzione èta vicino al distretto di Adilcevaz, nella provincia di Bitlis, sulle sponde settentrionali del lago. Il fatto è avvenuto in prossimità dal confine con l'Iran, da dove iattraversano regolarmente laper dirigersi ad ovest, verso l'Europa.(Di giovedì 26 dicembre 2019)