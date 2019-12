Tsunami in Indonesia | 15 anni fa l’onda che provocò 230mila morti e che sconvolse il mondo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Era da poco passata la mezzanotte del 26 dicembre del 2004 quando un terremoto di magnitudo 9.1 colpì l’Oceano Indiano. Si trattò del quarto sisma più forte mai avvenuto nella storia della sismologia. Il terremoto causò una serie di gigantesche onde che colpirono soprattutto le coste dell’, oltre a quelle di India, Sri Lanka, Thailandia, Birmania, Bangladesh fino a quelle a oltre 4mila chilometri dall’epicentro del sisma della Somalia e del Kenya. Glicausaronovittime (tra cui 40 italiani) e le immagini della devastazione fecero il giro del. L'articoloin, 15fa l’onda chee cheilproviene da Il Fatto Quotidiano.

