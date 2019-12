Trovata morta l' escursionista dispersa da ieri sul Gran Sasso

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Teramo - È stato ritrovato senza vita sulil corpo di F. D.D., l'rosetanadapomeriggio, dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme al 118 per il suo mancato rientro. A causarne la morte è stato forse un distaccamento nevoso, nelle intenzioni della donna c'era quella di salire in vetta a Cornode. L'elicottero del 118, dalla base di Preturo (Aq) e in volo da questa mattina all'alba, l'ha infine avvistata nel Vallone dei Ginepri, a circa 2500 m s.l.m e sta provvedendo al recupero. Il ritrovamento è avvenuto dopo un'intera notte di ricerche, supportate anche dall'elicottero dell'Aeronautica Militare, che in volo notturno ha portato in quota le squadre di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Sono stati infatti ispezionati a piedi il Ghiacciaio del Calderone e la zona ...

