Tribunale di Asti increscioso errore | giudice legge la sentenza di condanna prima di

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019)di, un fatto che ha dell’incredibile si è verificato nei giorni scorsi. Pochi giorni fa la Corte è entrata in aula ed ha pronunciato ladia 11 anni di reclusione per un uomo imputato per violenza sessuale. Peccato però che la difesa non avesse ancora preso parola. Quando l’avvocato difensore ha fatto notare la gravità del fatto, il presidente Roberto Amerio ha stracciato la, per poi decidere di astenersi. Una clamorosa negligenza poi denunciata dalla camera penale del Piemonte. “Aldiè accaduto l’incredibile. A conclusione di un processo avviato per accertare se sussiste il reato di violenza sessuale contestato ai genitori nei confronti della figlia minore, inizia la discussione finale nel corso della quale prendono la parola il pubblico ministero, il difensore della parte civile e il difensore di uno degli ...

MaxGramel : Il tribunale di Asti ha introdotto in via sperimentale una riforma volta a snellire i tempi della giustizia: l’abol… - Maurizi10056933 : RT @CamerePenali: Il giudizio senza la difesa Ad Asti un tribunale collegiale ha emesso una sentenza senza aver ascoltato la discussione d… - fincardona090 : @giuliaselvaggi2 Il tribunale di #Asti è andato oltre! Per accorciare i tempi hanno deciso di non ascoltare la Dife… -