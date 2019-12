Trento | arrestata coppia con 400 grammi di eroina | la droga nascosta nel forno di casa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unaè statadai carabinieri perché trovata in possesso di 400di. È quanto successo ail giorno della Vigilia di Natale: i militari hanno fermato un 32enne tunisino, pregiudicato, e la moglie 31enne italiana durante un controllo in strada e nascosti sotto i sedili della loro auto, una Peugeot 206, hanno trovato i primi 200di. Così è scattata subito la perquisizione del loro appartamento dove sono stati trovati altri 200diben nascosti neldella cucina, assieme a una consistente somma di denaro contante, provento dello spaccio. L’uomo è stato denunciato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con l’arresto immediato, mentre la donna è stata rilasciata e denunciata alla Procura della Repubblica di. Sul mercato dello spaccio di Natale, è stata scongiurata così l’immissione di oltre 700 dosi di ...

